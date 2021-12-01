Денис Клявер назвал главную песню в своем репертуаре

Фото: Официальная страница Дениса Клявера в Instagram https://www.instagram.com/denisklyaver/

Певец Денис Клявер назвал песню из собственного репертуара, которой он гордится больше всего.

— Несмотря на большое количество написанных мной хитов, есть отдельная композиция «Когда ты станешь большим». Это особенная песня, это манифест и трактат, — поделился певец в комментарии Nation News.

По словам артиста, эту песню невозможно было написать в раннем возрасте. Певец отметил, что изначально посвятил эту песню своим детям. Но потом понял, что она посвящена, в первую очередь, его отцу.

Денис Клявер отметил, что когда у человека появляются дети, он начинает многое понимать, меняется отношение к своим родителям, появляется глубокое уважение и любовь.

Певец также рассказал о ближайших творческих планах. В следующем году он планирует выпустить сольный альбом. Кроме того, в настоящее время вышла песня «Я бросил жребий», в ближайшее время начнутся съемки клипа.

До этого Денис Клявер опубликовал редкое фото со старшим сыном. В подписи к публикации артист отметил, что чувствует себя пацаном рядом со своим ребенком.