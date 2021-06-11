«Чувствую себя с ним пацаном»: Клявер опубликовал редкое фото со старшим сыном

Фото: Официальная страница Дениса Клявера в Instagram

Певец Денис Клявер опубликовал в своем Instagram редкое фото со старшим сыном Тимофеем. В подписи к публикации артист отметил, что чувствует себя пацаном рядом со своим ребенком.

— Типа ровеснички. Чувствую себя с ним пацаном. Наверное, так и должно быть? Точнее, так и должно быть, — написал музыкант.

Поклонников порадовало семейное фото певца.

«Да, так и должно быть!»; «Красавцы, любо-дорого смотреть, даже душа радуется»; «Отец с большой буквы!»; «Красавцы. Батя и сын», — написали они.

Также снимок прокомментировали диджей Леонид Руденко и дизайнер Игорь Гуляев. Первый звездный комментатор отметил сходство между отцом и сыном, а дизайнер просто оставил под фото восторженные смайлики.

Напомним, сын Тимофей появился в браке певца со второй женой Юлией Клявер в 2001 году. Позднее супруги развелись. В июле 2010 года Клявер женился в третий раз на юристе Ирине Федотовой.

Ранее Денис Клявер назвал причины развода с первой женой.

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