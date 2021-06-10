«Изменяла ему в Лос-Анджелесе»: Виктория Дайнеко объяснила, за что избила мужа

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Певица Виктория Дайнеко объяснила, за что она била и унижала своего мужа Дмитрия Клеймана. Пара была в браке с 2015 по 2017 год, у них есть дочь.

В интервью Алене Жигаловой она прокомментировала заявления бывшего супруга, что артистка толкала его, унижала и била.

— Психологическое насилие не всегда намеренное. Иногда просто человек так общается, он не понимает, что он в позиции абьюзера. Лучшая защита для таких людей – нападение. Ты не можешь взять ответственность, что ты что-то сделал не так, а это она плохая и спровоцировала, она меня унизила, есть вторая сторона. Я такая, что никогда себя в обиду не дам! — заявила певица.

Она подчеркнула, что если ее «шлепнут прилюдно», она может ответить.

— Я могу нахамить, далеко послать и не сидеть говорить, что меня обидели. Я не люблю все это отматывать, но когда я прилетела из гастролей в США, я сижу, крашусь на концерт, я уложила ребенка. А Дима говорит, что я проститутка и изменяла ему в Лос-Анджелесе, — вспоминает артистка.

Дайнеко заявила, что если она ввязывается в конфликт и нервничает, у нее пропадает голос, поэтому она не велась на его провокации. Но он решил, что надо разводиться, забрал ее паспорт. Он ее подтолкнул, и это стало последней каплей, после чего она толкнула Клеймана, он упал и ударился об ключницу.

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