Ани Лорак отметила день рождения дочери в компании с бывшим мужем

Фото: instagram.com/anilorak

Дочь певицы Ани Лорак отметила свой первый юбилей. На празднике в честь десятилетия девочки присутствовал и ее отец Мурат Налчаджиоглу, с которым исполнительница развелась несколько лет назад.

На своей страничке в социальной сети Instagram звезда опубликовала трогательное поздравление в адрес именинницы. Лорак выложила совместное фото с девочкой, где они позируют на фоне огромной связки воздушных шаров.

— Дорогая моя доченька, поздравляю тебя! Ты уникальна! Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни. Я знаю, у тебя все получится! День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Люблю тебя, моя крошка! — обратилась артистка к дочери.

В разделе Stories певица поделилась наиболее яркими моментами праздника. На одном из видео запечатлен момент вручения Софии подарка — куклы, напоминающей настоящего младенца. Это привело именинницу в восторг. Кроме того, знаменитость показала, как разрезает вместе с дочерью трехъярусный торт.

Не остался в стороне от события и крестный отец Софии Филипп Киркоров. Он поздравил девочку с юбилеем в своем Instagram-аккаунте, предсказав ей большое будущее и пообещав всегда быть рядом.

Напомним, в апреле Ани Лорак впервые публично раскрыла подробности состоявшегося в 2019 году развода с бывшим мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. По ее словам, причиной их разрыва стала неверность супруга.

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