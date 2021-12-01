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Астропсихолог рассказал о влиянии коридора затмений на судьбы людей

Дарья Чентаева

Общество
Астропсихолог рассказал о влиянии коридора затмений на судьбы людей
Фото: Pixabay

Коридор затмений оказывает мощное влияние на судьбу человека, рожденного в это время. О том, почему такие люди являются особенными, рассказал астропсихолог Иван Буркот.

— Если человек рожден в полное солнечное или лунное затмение, а также за два дня до и после явления, то его судьба почти полностью предопределена свыше. Если такой человек будет пытаться повернуть свою судьбу в другое русло, то будет возвращаться в исходную точку, не понимая, почему это происходит, почему другим что-то можно, а ему нельзя, — сообщил астропсихолог.

Как утверждает Буркот, чем ближе дата рождения человека к затмению, тем судьбоноснее для него окажется природное явление. По словам астропсихолога, такие люди призваны исполнить свою особенную миссию.

Также затмение накладывает на жизнь человека некие ограничения. Многие зачастую попадают в экстремальные ситуации.

Несмотря на то что таким людям уготовлена нелегкая судьба, им необходимо найти свое предназначение и обязательно реализовать это, передает Пятый канал.

— Люди, рожденные в этот период, отличаются оригинальным мышлением, наделены талантами и как будто созданы для каких-то свершений и миссий. Эти люди уникальны. Их жизнь наполнена яркими событиями и впечатлениями, а успех зависит от них самих, — заключил эксперт.

Ранее астрологи рассказали об особенностях детей, которым суждено родиться в год Голубого Водяного Тигра.

По словам специалистов, девочки, которые появятся на свет в следующем году, с самого раннего возраста будут проявлять активность. Юных «тигриц» следует отдать в спортивные секции, где бы они могли выплескивать избытки энергии.

А мальчики, которые родятся в этот период, не доставят своим родителям слишком много хлопот в подростковом возрасте. Они будут отличаться ранимостью, нежностью и заботой.

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