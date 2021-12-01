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Вирусолог Альтштейн заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Альтштейн заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Следующий год может стать финальным для пандемии: все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения. Такое заявление сделал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он рассказал, что в настоящее время в России преобладает штамм «дельта». Имеющиеся вакцины подавляют размножение этого вируса и уменьшают число заболевших, число смертельных исходов.

— Это говорит о том, что мы сейчас имеем возможность остановить эту пандемию. Вакцины помогут нам эту эпидемию остановить. Есть полная возможность, чтобы следующий год был последним годом пандемии, но это абсолютно зависит от людей, — пояснил он в комментарии НСН.

Но, по словам вирусолога, если люди по-прежнему будут пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией, не будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пандемия может растянуться на долгие годы.

До этого вирусолог предупредил, что иммунитет может не распознать «омикрон» как коронавирус.

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