Вирусолог предупредил, что иммунитет может не распознать «омикрон» как коронавирус

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Иммунитет может не распознать новый штамм ковида «омикрон» в качестве коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вирусолог Максим Скулачев.

— К сожалению, есть опасность, что иммунитет не распознает «омикрон» как коронавирус и будет считать, что это новый вирус. И переболевшие будут в том же статусе «иммунонаивные», что и непереболевшие, — отметил он в комментарии Life.ru.

Он пояснил, что были ожидания, что следующий вариант коронавируса появится на основе «дельты» и будет похож на нее, но вирус пошел по иному пути развития.

Тем не менее вирусолог выразил надежду на то, что иммунный ответ будет сохранен, поскольку от ковида уже есть «кросс-защита», если человек переболел другими видами инфекции. Скулачев добавил, что скорее всего придется модифицировать имеющиеся вакцины.

В свою очередь директор по развитию медицинских систем ЦНТИ «Искусственный интеллект» МФТИ Александр Мелерзанов добавил, что нельзя исключать того, что новый штамм уже проник на территорию России. Он отметил, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, чтобы избежать заражения: чаще мыть руки и лицо, регулярно проветривать комнаты, оставлять верхнюю одежду на входе в помещение, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого врач Александр Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.