Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса

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Новый штамм «омикрон» переносится в более легкой форме, но он гораздо заразнее. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Если омикрон начнет распространяться, а он будет распространяться, то нетрудно прогнозировать последствия. Надо понимать, что все мутации работают на быстрое распространение вируса. Поэтому каждая следующая мутация будет распространяться с еще большей скоростью, — отметил он в комментарии ОСН.

Александр Мясников подчеркнул, что на сегодняшний день имеется только один способ защиты от мутаций коронавирусной инфекции — вакцинация и последующая ревакцинация, так как вирус постоянно меняется и приобретает новые свойства.

По его словам, у пожилых защита после вакцины от «дельта»-штамма работает на 60-70 процентов, а с «омикроном», возможно, будет работать на 20-30 процентов.

Также он отметил, что потребуется коррекция вакцин, в настоящее время эти работы ведутся.

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До этого Александр Мясников предсказал сроки появления штамма «омикрон» в России. По его словам, вероятность появления данного штамма в РФ составляет 100 процентов.