Мясников предсказал сроки появления штамма «омикрон» в России

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Новая агрессивная мутация коронавирусной инфекции «омикрон» появится на территории России через несколько месяцев. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вероятность появления данного штамма в РФ составляет 100 процентов. Врач не исключил, что именно «омикрон» будет доминировать в стране в конце зимы — начале весны.

— Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придет! И есть у нас всего 2–3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны, — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач призвал готовиться к новой волне уже сейчас и разработать план по борьбе с инфекцией. По его мнению, в стране необходимо создать службу для перевозки инфекционных больных и перестать «палить» машины скорой, лишая остальных граждан экстренной помощи.

Кроме того, медик убежден в необходимости работы по прогнозированию ежесуточного числа госпитализированных из волны в 50–60 тысяч зараженных в сутки и введения обязательной вакцинации от коронавируса тремя начальными дозами для пациентов с иммунодефицитом.

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26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.