Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мясников предсказал сроки появления штамма «омикрон» в России

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мясников предсказал сроки появления штамма «омикрон» в России
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Новая агрессивная мутация коронавирусной инфекции «омикрон» появится на территории России через несколько месяцев. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вероятность появления данного штамма в РФ составляет 100 процентов. Врач не исключил, что именно «омикрон» будет доминировать в стране в конце зимы — начале весны.

— Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придет! И есть у нас всего 2–3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны, — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач призвал готовиться к новой волне уже сейчас и разработать план по борьбе с инфекцией. По его мнению, в стране необходимо создать службу для перевозки инфекционных больных и перестать «палить» машины скорой, лишая остальных граждан экстренной помощи.

Кроме того, медик убежден в необходимости работы по прогнозированию ежесуточного числа госпитализированных из волны в 50–60 тысяч зараженных в сутки и введения обязательной вакцинации от коронавируса тремя начальными дозами для пациентов с иммунодефицитом.

1/2
2/2

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

Читайте также:
Коронавирус Александр Мясников Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте