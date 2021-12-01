Тематический поезд «Сила конкуренции» начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Департамент транспорта Москвы

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

Пассажиры столичного метро смогли проехать на новом тематическом поезде «Сила конкуренции», который с 1 декабря начал курсировать на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что состав представляет собой интерактивную квиз-игру о жизни столицы. Во время поездки у пассажиров есть возможность проверить свои знания. При этом, каждый из вагонов посвящен определенной сфере жизни Москвы сквозь призму конкуренции на рынке.

По словам руководителя департамента Максима Ликсутова, поезд «Сила конкуренции» стал уже 22-м тематическим составом, запущенным в метро с начала года.

— Нам показалось интересным погрузить пассажиров в тему конкуренции в Москве не при помощи сухих фактов, а через сферы, на которые конкуренция влияет: от промышленности до бизнеса и культуры, — отметил Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Глава ведомства добавил, что тематический состав будет курсировать на линии в течение шести месяцев. За этот период поезд успеет перевезти около двух миллионов пассажиров.

До этого сообщалось, что 1 декабря на Арбатско-Покровской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов, из-за того, что на путях на восточном участке ветки оказался человек.