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«До фашизма доходят»: Лукашенко высказался об армии Украины

Иван Юминов

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«До фашизма доходят»: Лукашенко высказался об армии Украины
Фото: president.gov.by

Украинская армия националистична, а некоторые ее подразделения и части доходят до фашизма. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 1 декабря.

— Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему «если»? — задался вопросом глава государства.

Некоторые руководители украинских вооруженных сил, части и подразделения доходят до фашизма, подчеркнул он. Лукашенко видит это лучше других, так как это у него «под боком», отмечает РИА Новости.

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — это половина всего личного состава армии страны. По ее словам, Россия обеспокоена возможным отказом Украины мирно урегулировать сложившуюся в Донбассе ситуацию.

Так, например, специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня. Представитель ведомства отметила, что из-за использования тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, страдают мирные жители.

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