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ВСУ направили в Донбасс половину всего личного состава

Евгений Белоусов

В мире
ВСУ направили в Донбасс половину всего личного состава
Фото: Инстаграм ВСУ (www.instagram.com/armed_forces_ua/)

Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, это половина всего личного состава армии страны. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия обеспокоена возможным отказом Украины мирно урегулировать сложившуюся с Донбассом ситуацию. Так, например, специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня. Представитель ведомства отметила, что из-за использования тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, страдают мирные жители.

Кроме того, Захарова отметила игнорирование западными правозащитниками поведение Украины, хотя речь идет о населении целого региона.

— Которое вымирает, которое страдает, которое находится на грани катастрофы, и вокруг которого сжимается военное кольцо киевского режима, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет» заявил, что Москва же сейчас может ответить на возможное появление на Украине ударных комплексов, угрожающих России. Однако он надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до «красных линий».

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

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