В Госдуме поддержали идею освобождения военных от получения QR-кодов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Инициатива освободить военных от необходимости получать QR-коды о вакцинации от коронавируса является логичной. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в среду, 1 декабря.

— Эта инициатива вполне логична, так как Минобороны отвечает не только за безопасность военнослужащих, но и за безопасность каждого жителя нашей страны. Это вполне самостоятельное ведомство, которое вправе устанавливать свои правила, — рассказал парламентарий.

Минобороны, по данным СМИ, предложило освободить служащих от необходимости получать QR-коды. Данная инициатива, по замыслу ведомства, призвана защитить их личные данные, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.