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Спасатели помогли больному ястребу, замеченному в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Спасатели помогли больному ястребу, замеченному в центре Москвы
Фото: Telegram / Москва с огоньком
Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Столичные спасатели оказали помощь ястребу, который из-за болезни не мог летать и просидел несколько дней на дереве в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Хищника заметили местные жители на улице Лесной. Птица не пыталась улететь в течение нескольких дней, после чего горожане приняли решение обратиться к спасателям.

Специалисты при помощи лестницы забрались на дерево и сняли ястреба с ветки. Дикую птицу доставили в Красногорск, где у нее диагностировали костную мозоль. Из-за этой болезни пернатый больше не сможет летать.

Ястреба передали в центр реабилитации диких животных.

До этого сообщалось, что 28 ноября спасатели вызволили из плена гуся, вмерзшего в лед на пруду в ТиНАО. На бульваре Андрея Тарковского в поселении Внуковском в пруду гусь примерз к ледяной корке и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели в гидрокостюмах спустились в пруд и аккуратно освободили птицу из заточения. При этом пернатый не пострадал.

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