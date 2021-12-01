Бывшего учителя Российской академии художеств арестовали заочно за домогательство по отношению к ученицам

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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, который приставал к ученицам. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

В полицию с заявлением о домогательствах со стороны педагога обратились ученицы художественной школы. В настоящее время известно, что от его действий пострадали более десяти человек.

Потерпевшие признавались, что преподаватель применял в их отношении психологическое и физическое насилие. Он прикасался к их интимным местам и склонял к отношениям, сообщает РЕН ТВ.

Сам Елизаров находится в бегах после того, как в его отношении возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении двух и более лиц.

После заочного ареста педагога объявили в розыск. Ориентировки разослали во все регионы страны.

Фото: пресс-служба МВД России

До этого сообщалось, что Следственный комитет просит арестовать мужчину, который изнасиловал ребенка на юге столицы. Злоумышленник познакомился со школьницей в соцсетях, затем обманом заманил ее к себе домой и надругался.