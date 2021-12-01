Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывшего учителя Российской академии художеств арестовали заочно за домогательство по отношению к ученицам

Анастасия Колоскова

Происшествия
Бывшего учителя Российской академии художеств арестовали заочно за домогательство по отношению к ученицам
Фото: Pixabay / Arek Socha

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, который приставал к ученицам. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

В полицию с заявлением о домогательствах со стороны педагога обратились ученицы художественной школы. В настоящее время известно, что от его действий пострадали более десяти человек.

Потерпевшие признавались, что преподаватель применял в их отношении психологическое и физическое насилие. Он прикасался к их интимным местам и склонял к отношениям, сообщает РЕН ТВ.

Сам Елизаров находится в бегах после того, как в его отношении возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении двух и более лиц.

После заочного ареста педагога объявили в розыск. Ориентировки разослали во все регионы страны.

Бывшего учителя Российской академии художеств арестовали заочно за домогательство по отношению к ученицам Фото: пресс-служба МВД России

До этого сообщалось, что Следственный комитет просит арестовать мужчину, который изнасиловал ребенка на юге столицы. Злоумышленник познакомился со школьницей в соцсетях, затем обманом заманил ее к себе домой и надругался.

Читайте также:
Уголовные дела насилие объявлен в розыск
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте