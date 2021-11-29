Московская школьница попала в больницу после изнасилования на юге столицы
Следственный комитет просит арестовать мужчину, который изнасиловал ребенка на юге столицы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 29 ноября.
По ее словам, в ноябре этого года мужчина написал несовершеннолетней девушке в соцсетях. Вскоре после этого он пригласил подростка погулять.
26 ноября после прогулки, злоумышленник обманом заманил школьницу к себе домой и изнасиловал девочку.
По данным СМИ, после инцидента девочка смогла выйти из квартиры и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали медиков. Вскоре ее увезли в детскую больницу, а злоумышленника задержали.
— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, — заключила Юлия Иванова.
25 ноября «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные полицейские вызволили из рук педофила двух школьников, которых злоумышленник споил алкоголем и пытался совратить.
В воскресенье днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировской мужчина средних лет зашел в лифт вместе с семиклассницей. После того как двери закрылись, он стал угрожать школьнице и потребовал выйти вместе с ним на четвертом этаже. После этого он вывел девочку из лифта и отвел на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы и поспешил скрыться.
Вскоре после этого мужчину задержали. Оказалось, что ранее он имел судимости за аналогичные преступления. Что известно о личности педофила читайте — в материале «Вечерней Москвы».