Московская школьница попала в больницу после изнасилования на юге столицы

Фото: СК РФ

Следственный комитет просит арестовать мужчину, который изнасиловал ребенка на юге столицы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 29 ноября.

По ее словам, в ноябре этого года мужчина написал несовершеннолетней девушке в соцсетях. Вскоре после этого он пригласил подростка погулять.

26 ноября после прогулки, злоумышленник обманом заманил школьницу к себе домой и изнасиловал девочку.

По данным СМИ, после инцидента девочка смогла выйти из квартиры и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали медиков. Вскоре ее увезли в детскую больницу, а злоумышленника задержали.

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, — заключила Юлия Иванова.

25 ноября «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные полицейские вызволили из рук педофила двух школьников, которых злоумышленник споил алкоголем и пытался совратить.

В воскресенье днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировской мужчина средних лет зашел в лифт вместе с семиклассницей. После того как двери закрылись, он стал угрожать школьнице и потребовал выйти вместе с ним на четвертом этаже. После этого он вывел девочку из лифта и отвел на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы и поспешил скрыться.

Вскоре после этого мужчину задержали. Оказалось, что ранее он имел судимости за аналогичные преступления. Что известно о личности педофила читайте — в материале «Вечерней Москвы».