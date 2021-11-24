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Мужчина приставал к 14-летней девочке в лифте жилого дома в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина приставал к 14-летней девочке в лифте жилого дома в Москве
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Силовики задержали мужчину по подозрению в домогательствах к 14-летней девочке в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией, в среду, 24 ноября.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 21 ноября, в одном из домов на улице Кантемировской. Мужчина средних лет зашел в лифт вместе с семиклассницей. После того как двери закрылись, он стал угрожать школьнице и потребовал выйти вместе с ним на четвертом этаже. После этого он вывел девочку из лифта и отвел на лестницу.

Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы и поспешил скрыться.

Девочка прибежала домой и рассказала обо всем матери. Та сразу же обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

В конце сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в городе Домодедово.

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