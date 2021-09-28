Задержан подозреваемый в попытке растления девочки в Домодедове

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в городе Домодедово. Об этом сообщила во вторник, 28 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержан мужчина, который у одного из домов на улице Восточная под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 51-летний уроженец Ярославской области. В ближайшее время его передадут в территориальное подразделение Следственного комитета.

Соседок, спасших девятилетнюю школьницу от педофила, наградили. Начальник ОМВД России по Солнечногорску, полковник полиции Александр Сивых в присутствии личного состава подразделения вручил Дарье и Татьяне Рябовым благодарственные письма, отметив их активную гражданскую позицию и помощь органам внутренних дел в пресечении преступления в отношении несовершеннолетней.