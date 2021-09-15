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Соседок, спасших девятилетнюю школьницу от педофила, наградили

Михаил Алимов

Происшествия
Соседок, спасших девятилетнюю школьницу от педофила, наградили
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Московской области

Начальник ОМВД России по Солнечногорску, полковник полиции Александр Сивых в присутствии личного состава подразделения вручил Дарье и Татьяне Рябовым благодарственные письма, отметив их активную гражданскую позицию и помощь органам внутренних дел в пресечении преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «МВД Медия».

11 сентября 2021 года 38-летний мужчина возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа напал на девятилетнюю школьницу и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. Позже в СМИ сообщили, что мужчина попытался задушить девочку на улице.

Татьяна Рябова стояла окна в тот самый момент, когда мужчина тащит несовершеннолетнюю за угол дома. Женщина сообщила об этом своей сестре — Дарье Александровне, которая бросилась на помощь девочке.

Выбежав из дома и почти догнав злоумышленника, женщина крикнула, чтобы он отпустил девочку. В этот момент школьница вырвалась и кинулась к своей спасительнице, а мужчина скрылся.

Соседок, спасших девятилетнюю школьницу от педофила, наградилиФото: Пресс-служба ГУ МВД по Московской области

— Вручая благодарственные письма отважным и неравнодушным жительницам Солнечногорска, руководитель городского отдела подчеркнул значимость их поступка и пригласил на службу в органы внутренних дел. Дарья Рябова выразила согласие и в настоящее время уже оформляется в одно из подразделений полиции родного города, — цитируют слова официального представителя МВД России Ирины Волк «МВД Медиа».

12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Во время допроса мужчина признался, что собирался изнасиловать девочку. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Позже следствие обратилось ко всем, кто знает нападавшего или стал его жертвой.

Соседок, спасших девятилетнюю школьницу от педофила, наградилиФото: пресс-служба СУ СК России по Московской области

— Следствие обращается ко всем, кто мог стать жертвой преступлений, совершенных обвиняемым, или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, с просьбой сообщить всю информацию в следственный отдел по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области по адресу Московская область, городской округ Солнечногорск, улица Красная, дом 91/1, а также по контактному номеру 8 (495) 994-06-07, — заключила Ольга Врадий.

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