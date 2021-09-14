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Напавшего на школьницу в Солнечногорске проверяют на причастность к аналогичным преступлениям

Анастасия Колоскова

Происшествия
Напавшего на школьницу в Солнечногорске проверяют на причастность к аналогичным преступлениям
Фото: пресс-служба СУ СК России по Московской области
Россия, Московская область, Солнечногорск, микрорайон Рекинцо Карта всех событий

В Солнечногорске обвиняемого в разбойном нападении и покушении на изнасилование девятилетний школьницы проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области и других регионов России. Об этом во вторник, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Следствие обращается ко всем, кто мог стать жертвой преступлений, совершенных обвиняемым, или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, с просьбой сообщить всю информацию в следственный отдел по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области по адресу Московская область, городской округ Солнечногорск, улица Красная, дом 91/1, а также по контактному номеру 8 (495) 994-06-07, — отметила Ольга Врадий.

Напавшего на школьницу в Солнечногорске проверяют на причастность к аналогичным преступлениямФото: пресс-служба СУ СК России по Московской области

По данным следствия, 11 сентября 2021 года 28-летний мужчина возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа напал на девятилетнюю школьницу и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. Позже в СМИ сообщили, что мужчина попытался задушить девочку на улице.

12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Во время допроса мужчина признался, что собирался изнасиловать девочку. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

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