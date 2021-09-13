Напавшему на школьницу в Солнечногорске предъявили обвинение

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Ранее судимому мужчине, напавшему на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске, предъявили обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, 11 сентября 2021 года 28-летний мужчина возле многоквартирного дома в микрорайоне Рецинцо Солнечногорского городского округа, напал на девятилетнюю школьницу и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. 12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время допроса злоумышленникпризнался, что собирался совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, однако его планам помешали прохожие. В результате он был вынужден отпустить школьницу. Установлено, что мужчина уже был неоднократны судим за имущественные преступления.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, — рассказала Ольга Врадий, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.

Местная жительница Дарья Рябова, ставшая очевидицей инцидента со школьницей, рассказала подробности произошедшего. Женщина посетовала, что во время нападения мужчины на девочку рядом были прохожие, но они не стали помогать ей.