«В лишении свободы не нуждается»: что известно о педофиле, напавшем на школьницу в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Задержанный за нападение на девочку в Москве был судим за попытки изнасилования и надругательства над детьми несколько раз, но, несмотря на это, ему смягчили приговор. Что известно о личности педофила и почему ему смягчили наказание — в материале «Вечерней Москвы».

Новое дело

Днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировской мужчина средних лет зашел в лифт вместе с семиклассницей. После того как двери закрылись, он стал угрожать школьнице и потребовал выйти вместе с ним на четвертом этаже.

После этого он вывел девочку из лифта и отвел на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы и поспешил скрыться.

Девочка прибежала домой и рассказала обо всем матери. Та сразу же обратилась в полицию. Вскоре мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

В среду, 24 ноября, Нагатинский районный суд заключил мужчину в СИЗО. Соответствующее решение есть на сайте суда.

«Преступная карьера»

По данным источника «ВМ», задержанным оказался 42-летний Дмитрий Г., который ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Свою «преступную карьеру» он начал в 1997 году, совершив попытку изнасилования в подъезде дома. За это преступление он получил два года колонии, однако, отбыв наказание, он вновь взялся за старое.

На свободе злоумышленник учинил ограбление и вновь попытался изнасиловать человека. На этот раз его жертвой стала несовершеннолетняя девочка. Так или иначе, в 2002 году Нагатинский районный суд Москвы приговорил его к 20 годам лишения свободы. Позже ему сократили срок до 16 лет и 11 месяцев.

В 2019 году Грушнов вновь вышел на свободу. На свободе он пробыл недолго. Исходя из материалов суда, с которыми ознакомился корреспондент «ВМ», он успел совершить несколько нападений на подростков.

В суде решили, что целью его нападений было не сексуальное надругательство, а ограбление: в каждом из случаев преступник нападал на школьников в подъездах, обшаривал их карманы, но ничего не брал. За эти деяния Грушнов получил четыре года колонии строгого режима. Но и в этом случае свой срок он отбыл не полностью.

Примечательно, что решение о его заключении под стражу в 2021 году выносила судья по фамилии Шикарева. Она же в 2020 году отправила его в колонию строгого режима на четыре года.

По данным РЕН ТВ, в 2021 году руководство колонии заявило, что Грушнов «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы», «вежлив» и «поддерживает социально полезные связи с родственниками».

В октябре Кинешемский городской суд смягчил ему наказание: Грушнова перевели из колонии в Ивановской области на исправительные работы в Подмосковье. Именно в этот момент рецидивист сбежал и приехал в Москву, где и совершил нападение на 12-летнюю девочку.

«Белый и пушистый»

Управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и партнеры», адвокат Михаил Тер-Саркисов в разговоре с «ВМ» отметил, что в России отсутствует система комиссий, которая позволила бы определить, насколько действительно изменился человек в период пребывания в исправительном учреждении. Так, заключенные, которые претендуют на смягчение наказания или на освобождение по УДО, не подвергаются психолого-психиатрической экспертизе.

В то же время адвокат подчеркивает, что у заключенных должно быть право на смягчение наказания и досрочный выход на свободу.

— У нормальных людей появляется какой-то шанс, хотя бы какое-то стремление. Иначе они понимают, что обречены, — сказал Тер-Саркисов.

На вопрос, понесет ли какое-либо наказание судья, которая выпустила Грушнова на свободу, адвокат ответил отрицательно. По его словам, в таких случаях судьи принимают решение сугубо по формальным основаниям.

— Судья принимает решение по представлению колонии, которая либо не рекомендует смягчить наказание, либо рекомендует. Во втором случае представители колонии должны показать, что заключенный встал на путь исправления, что у него нет нарушений, и, наоборот, он отмечен поощрениями. Словом, что он белый и пушистый, — рассказал адвокат.

Также судья рассматривает позицию прокурора по данному вопросу. И только на основании этой картины он принимает решение о смягчении наказания. При этом категория преступления значения не имеет.

Что грозит?

По словам адвоката Ларисы Гусевой, мужчине могут добавить срок и привлечь по статье «Побег».

— Если ему изменили наказание по статье 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания» — прим. «ВМ»), то следователи могут поднять вопрос о привлечении его по статье 313 («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» — прим. «ВМ»). Что касается нового наказания, так как он нарушил условия смягчения наказания, то ему к новому сроку добавят старое наказание, — сказала Гусева в беседе с корреспондентом «ВМ».