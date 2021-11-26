«Слова с делами не расходятся»: когда педофилов в России будут сажать пожизненно

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В пятницу, 26 ноября, в Москве задержали мужчину за нападение на девочку. Он был судим за попытки изнасилования и надругательства над детьми несколько раз, но, несмотря на это, ему смягчили приговор. «Вечерняя Москва» собрала предложения по наказанию за педофилию, которые звучали в последнее время, и узнала, как продвигается процесс по ужесточению закона.

Кастрация

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «ВМ» заявлял, что педофилам во время судебного заседания нужно не только выбирать срок заключения в местах лишения свободы, но и рассматривать назначение им медикаментозного лечения в виде химической кастрации. Иначе педофилы совершают повторные преступления, ведь годы в тюрьме не решают их проблему, которая является заболеванием и требует лечения.

— Это должно делаться во время суда. И при вынесении приговора назначаться такая мера об обязательном лечении. В присутствии прокурора, защиты, а также обязательно экспертов в сфере здравоохранения, чтобы была профессиональная точка зрения: это одноразовая эмоциональная вспышка или системное заболевание, — сказал депутат.

Системное влечение к такого рода преступлениям требует лечения, отметил Выборный. Он добавил, что при выходе преступника на свободу тоже должно быть заседание суда, на котором нужно рассматривать необходимость продолжения лечения.

Позднее Выборный сообщал, что законопроект о химической кастрации педофилов может быть внесен в Госдуму до конца 2021 года. Сейчас депутаты вместе с правительством России дорабатывают нюансы, чтобы исключить недочеты по этой законодательной инициативе.

Пожизненное

В сентябре депутаты Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за педофилию. В нем предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В октябре кабмин поддержал документ. Еще ранее аналогичное мнение высказали в Верховном суде.

Казнь

В начале лета детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что педофилов нельзя вылечить, поэтому в России стоит отменить мораторий на смертную казнь для них. По ее мнению, педофилов нельзя выпускать на свободу, поскольку в 100 процентах случаев у них случается рецидив. Омбудсмен добавила, что вылечить такие наклонности у человека невозможно.

— Каждый раз мы понимаем, что выходит (из тюрьмы — прим. «ВМ») человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление, — отметила Мишонова.

Какие подвижки

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов в беседе с «ВМ» рассказал, что законопроекты по ужесточению наказания для педофилов внесены в ГД и в ближайшее время россияне, скорее всего, увидят их в виде законов. Правда, до конца года принять законы вряд ли успеют.

— Но слова с делами не расходятся в этой части, — заключил Старшинов.

Нападения педофилов

В городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября пропали без вести две десятилетние девочки. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Вспомнившие девочек продавцы магазина утверждают, что дети называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, тела девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек. Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии.

Другой резонансный случай произошел летом. 30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также дело о халатности возбудили в отношении органов системы профилактики.

Тело тюменской школьницы обнаружили 19 августа. 25 августа мужчина, задержанный по этому делу, признался в преступлении.

В конце сентября полицейские задержали мужчину, который у одного из домов на улице Восточной в Домодедове под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.