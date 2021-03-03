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Законопроект о химической кастрации педофилов могут внести в Госдуму до конца года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Законопроект о химической кастрации педофилов могут внести в Госдуму до конца года

Кирилл Николаев

Закон

Законопроект о химической кастрации педофилов может быть внесен в Госдуму до конца 2021 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, депутаты вместе с правительством России дорабатывают нюансы, чтобы исключить недочеты по этой законодательной инициативе. Также он прокомментировал выход на свободу «скопинского маньяка» Виктора Мохова после 17 лет колонии.

— Коль он отбыл наказание и есть надежда, что он может исправиться, то, конечно же, это должно быть. Но в случаях попыток подобного нарушения, на мой взгляд, должно быть очередное наказание в виде пожизненного лишения свободы, это очень опасные люди, — цитирует Выборного агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Мохов был слесарем в городе Скопин. Он похитил двух девушек 14 и 17 лет в 2000 году и продержал их в подвале около четырех лет. Следствие выяснило, что Мохов не кормил девушек и держал их без света. Кроме того, он бил пленниц резиновым шлангом, а также разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Одна из девушек дважды рожала от него, однако маньяк отбирал у нее детей. Девушки были освобождены в мае 2004 года после того, как смогли передать на волю записку.

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