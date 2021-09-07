В Госдуме выступили за введение химической кастрации для педофилов

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Педофилам во время судебного заседания нужно не только выбирать срок заключения в местах лишения свободы, но и рассматривать назначение им медикаментозного лечения в виде химической кастрации. Иначе педофилы совершают повторные преступления, ведь годы в тюрьме не решают их проблему, которая является заболеванием и требует лечения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, для педофилов, которые привлекаются к уголовной ответственности впервые, необходимо при назначении наказания рассматривать вопрос об обязательном медикаментозном лечении — химической кастрации.

— Это должно делаться во время суда. И при вынесении приговора назначаться такая мера об обязательном лечении. В присутствии прокурора, защиты, а также обязательно экспертов в сфере здравоохранения, чтобы была профессиональная точка зрения: это одноразовая эмоциональная вспышка или системное заболевание, — сказал депутат.

Системное влечение к такого рода преступлениям требует лечения, отметил Выборный. Он добавил, что при выходе преступника на свободу тоже должно быть заседание суда, на котором нужно рассматривать необходимость продолжения лечения.

— Чтобы исключить совершение подобных преступлений впредь, если мы говорим, что это болезнь. Наказание мы можем назначить в виде лишения свободы, но проблему тем самым не устраняем. Если есть заболевание, должно быть лечение, — подчеркнул депутат.

В городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября пропали без вести две десятилетние девочки. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Вспомнившие девочек продавцы магазина утверждают, что дети называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, тела девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек. Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии.

Другой резонансный случай произошел летом. 30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также дело о халатности возбудили в отношении органов системы профилактики.

Тело тюменской школьницы обнаружили 19 августа. 25 августа мужчина, задержанный по этому делу, признался в преступлении.