Педофил-рецидивист пытался совратить двух школьников в Москве, спаивая их водкой

Фото: МВД

В Москве полицейские вызволили из рук педофила двух школьников, которых злоумышленник споил алкоголем и пытался совратить. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», дети познакомились с мужчиной на улице. Тогда он разговорился с ними и обменялся с ними номерами телефонов. Вскоре после этой встречи злоумышленник позвонил мальчикам и попросил помочь найти пропавшую собаку. Однако, когда дети приехали к дому мужчины, тот завел их в квартиру, где и напоил водкой.

Злоумышленник фотографировал ребят в непристойных позах и выкладывал их фотографии в Сеть, сопровождая своими комментариями. Именно на эти снимки обратили внимание полицейские.

Вскоре полицейские задержали мужчину по адресу проживания — за ним был установлен надзор после уголовного дела об угрозах убийством.

Дети рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что он пытался совратить их и предлагал деньги за различные непристойности.

В конце сентября полицейские задержали мужчину, который у одного из домов на улице Восточной в Домодедове под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.