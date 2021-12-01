Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине

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США способны ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 1 декабря.

— Мы решительны в своем послании Москве: если она будет делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом, — рассказала дипломат.

Вашингтон и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, приводит слова Нуланд РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.