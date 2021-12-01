Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине

Иван Юминов

Политика
Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

США способны ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 1 декабря.

— Мы решительны в своем послании Москве: если она будет делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом, — рассказала дипломат.

Вашингтон и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, приводит слова Нуланд РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

Читайте также:
Госдеп Россия Санкции
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте