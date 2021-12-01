РПЛ согласовала увеличение посещаемости футбольных матчей в Москве

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РПЛ и РФС согласовали с Роспотребнадзором и властями Москвы увеличение разрешенной посещаемости футбольных матчей в столице до 70 процентов от вместимости. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ в среду, 1 декабря.

— Московские клубы — «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА — получили разрешение на допуск не более 70 процентов зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи. Главное требование для посещения игр — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь, — говорится в сообщении.

QR-коды потребуются и для работников, задействованных на играх. РПЛ и РФС поблагодарили мэрию и Роспотребнадзор за сотрудничество, отмечается на сайте РПЛ.

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30 ноября сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.