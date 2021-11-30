Карпин встретился в Москве с футболистами сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 30 ноября.

Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / ТАСС

26 ноября в ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Матч состоится на территории России.

Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24–25 марта 2022 года, а финалы — 28–29 марта.

В тот же день Карпин рассказал, что хотел бы провести тренировочные сборы перед плей-офф отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Это позволило бы заложить тактические моменты в феврале, чтобы игрокам их было легче вспомнить в марте, заключил наставник сборной России.