Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ

Фото: Twitter / FIFAWorldCup

Сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА в пятницу, 26 ноября.

Матч состоится на территории России. Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, а финалы — 29 марта, отмечается на сайте ФИФА.

5 ноября СМИ сообщили, что немецкий специалист Ральф Рангник покинет пост руководителя по спорту и развитию в московском футбольном клубе «Локомотив» и станет временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Рангник подписал контракт с «красными дьяволами» до конца сезона. При этом еще два года он будет работать консультантом клуба.

21 ноября норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По заявлению клуба, это решение было очень сложным для руководства. Уточняется, что 20 ноября «МЮ» крупно проиграл «Уотфорду» в матче Английской премьер-лиги, после чего руководством клуба было проведено экстренное заседание.