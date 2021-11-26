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Карпин выразил надежду на проведение сборов перед стыковыми играми ЧМ

Иван Юминов

Спорт
Карпин выразил надежду на проведение сборов перед стыковыми играми ЧМ
Фото: Twitter / TeamRussia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что хотел бы провести тренировочные сборы перед плей-офф отбора на чемпионат мира (ЧМ) — 2022 в Катаре.

— Хотелось бы, если это возможно, провести сбор в январе-феврале. Задачи бы решались по подготовке к сборной Польши, — рассказал наставник.

Это позволило бы заложить тактические моменты в феврале, чтобы игрокам их было легче вспомнить в марте, приводит слова Карпина ТАСС.

26 ноября в ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Матч состоится на территории России.

Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24–25 марта 2022 года, а финалы — 28–29 марта.

5 ноября СМИ сообщили, что немецкий специалист Ральф Рангник покинет пост руководителя по спорту и развитию в московском футбольном клубе «Локомотив» и станет временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Рангник подписал контракт с «красными дьяволами» до конца сезона. При этом еще два года он будет работать консультантом клуба.

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