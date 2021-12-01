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Минздрав утвердил новый порядок получения медсправок для водителей

Иван Юминов

Общество
Минздрав утвердил новый порядок получения медсправок для водителей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн в среду, 1 декабря.

— При наличии клинических признаков алкогольной или наркотической зависимости некоторых водителей в ряде случаев, к примеру при замене водительских прав, врач также может направить на прохождение дополнительного химико-токсикологического исследования и лабораторные исследования крови и (или) мочи, — рассказал представитель министерства.

Порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей, добавил он. При медицинском освидетельствовании водителей в связи с возвратом прав после их лишения, им придется пройти химико-токсикологическое исследование. Справку дополнят всеми обследованиями врачей, а также инструментальными и лабораторными исследованиями, приводит слова Брюна РИА Новости.

22 ноября в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходят с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

А наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в это время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.

В ГИБДД напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток, а водителей призвали быть более внимательными при проезде пешеходных переходов.

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