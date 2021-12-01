Дом по реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ставропольская улица, 23к1 Карта всех событий

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Люблино. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 1 декабря.

— В районе Люблино по адресу Ставропольская улица, владение 23/1, введен в эксплуатацию жилой дом для переселения жителей по программе реновации. Новостройка оборудована в соответствии со смарт-стандартом: структурированная кабельная система позволит обеспечить каждую квартиру целым пакетом информационных услуг — от кабельного телевидения и интернета до систем видеонаблюдения и защиты от пожара, — рассказал руководитель ведомства.

Цоколь и первый этаж здания из трех секций облицованы клинкерной плиткой, а этажи выше — навесными панелями из пиленого кирпича. Кафе, секции для детей, салоны красоты будут размещены на нежилом, первом этаже.

Прилегающая к новостройке территория была благоустроена. Жителям доступны детская и спортивная площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

30 ноября сообщалось, что жителей 47 домов в районе Текстильщики переселят в рамках программы реновации. По словам Загрутдинова, на сегодняшний день в районе ведутся работы над двумя новостройками для переселения.

До этого два дома уже были введены в эксплуатацию. Еще два объекта планируют ввести в следующем году.