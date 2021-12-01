Юношеский футбольный турнир на кубок «СНГ — 30 лет» пройдет в Петербурге

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Второй юношеский футбольный турнир на кубок «СНГ — 30 лет» пройдет в Санкт-Петербурге накануне празднования 22 декабря 30-летия образования СНГ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы в среду, 1 декабря.

— Данный турнир по футболу среди юношеских клубных футбольных команд (2005 и 2006 годов рождения) стран — участниц СНГ, посвященный 30-летию образования СНГ, состоится во дворце спортивных игр «Зенит» в городе Санкт-Петербурге, улица Бутлерова, дом 9, — говорится в сообщении.

Состязания пройдут с 13 по 16 декабря с 11:30 до 14:00. РФС уточнил, что данный турнир должен стать ежегодным и традиционным.

Восемь команд примут участие в турнире: «Газпром-Академия» ФК «Зенит», AHO ФК «Коломяги», ДЮСШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга; городов-героев Республики Беларусь Минска и Бреста, ФК ЦCKA ФАУ Минобороны РФ (город-герой Смоленск), которые будут распределены на две подгруппы. Победители в подгруппах встретятся в финале 16 декабря в футбольном манеже дворца спортивных игр «Зенит».

13 ноября в РПЦ сообщили, что благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов ЦКБ святителя Алексия, митрополита Московского состоялся между легендами футбольной команды «Спартак» и врачами больницы. Собранные средства пойдут на закупку специального оборудования, средств гигиены и ухода за лежачими пациентами.

В составе «Спартака» выступили, в частности, Георгий Ярцев, Олег Романцев, Вагиз Хидиятуллин и Владимир Бесчастных. За команду врачей сыграли добровольцы.