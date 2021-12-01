Столтенберг счел неприемлемой идею о наличии сферы влияния у России

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО считает неприемлемой идею о том, что у России может быть собственная сфера влияния. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 1 декабря.

— Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис о том, что у России есть сфера интересов, — рассказал представитель организации.

Данная идея, как уточнил он, означает признание того, что Россия может контролировать действия соседей. НАТО не планирует возвращаться в мир, где большие страны могли накладывать ограничения на решения суверенных государств, приводит слова Столтенберга ТАСС.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.