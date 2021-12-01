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Вырванный ветром дуб Тургенева поборется за звание «Европейское дерево года»

Иван Юминов

Общество
Вырванный ветром дуб Тургенева поборется за звание «Европейское дерево года»
Фото: Государственный мемориальный и природный ­музей-заповедник И. С. Тургенева

Вырванный из-за ураганного ветра дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, примет участие в конкурсе «Европейское дерево года». Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника Тургенева в среду, 1 декабря.

— Организаторы конкурса «Европейское дерево года» решили предоставить нашему дубу шанс на победу. Сразу после получения известия о гибели Тургеневского дуба сотрудники всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» проинформировали о трагедии своих европейских коллег, — говорится в сообщении.

Координатор конкурса Йозес Ярый назвал гибель дерева ужасной новостью. Общественность следует проинформировать о важности ухода за старыми деревьями, подчеркнул он.

Представитель мероприятия выразил надежду на то, что музей заменит дерево преемником, который вырастет до тех же размеров. Голосование за лучшее дерево будет организовано с 1 февраля по 1 марта 2022 года, отмечается на сайте музея.

30 ноября сообщалось, что ураганный ветер вырвал с корнем 198-летний дуб, посаженный Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново. Погибшее дерево было внесено в реестр старовозрастных деревьев, дуб был признан в 2021 году главным деревом страны.

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