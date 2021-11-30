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Ветер вырвал посаженный Тургеневым дуб в усадьбе «Спасское-Лутовиново»

Иван Юминов

Общество
Ветер вырвал посаженный Тургеневым дуб в усадьбе «Спасское-Лутовиново»
Фото: Государственный мемориальный и природный ­музей-заповедник И. С. Тургенева

Ураганный ветер вырвал с корнем 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе «Спасское-Лутовиново». Об этом сообщил директор музея-заповедника Сергей Ступин во вторник, 30 ноября.

— Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине, — рассказал представитель учреждения.

Люди, как уточнил он, приезжали к дереву из дальних уголков России и мира. Ветер, достигавший 30 метров в секунду, вырвал несколько елей, ясеней и берез, а также 30-метровый дуб Тургенева.

Погибшее дерево было внесено в Реестр старовозрастных деревьев. Дуб был признан в 2021 году главным деревом страны, а в феврале 2022 года он должен был принять участие в конкурсе «Европейское дерево года», отмечается на сайте музея.

30 ноября сообщалось, что из-за сильных порывов ветра в Москве повалило 59 деревьев. Некоторые из них повредили автомобили, в настоящий момент специалисты городских служб устраняют последствия шторма.

Всего на дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.

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