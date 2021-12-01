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Хуснуллин рассказал о темпах строительства дорог в Московском регионе

Иван Юминов

Экономика
Хуснуллин рассказал о темпах строительства дорог в Московском регионе
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Более 400 километров автомобильных дорог построили в Московском регионе с начала года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в среду, 1 декабря.

— В 2021 году в Московском регионе построено более 400 километров автомобильных дорог, завершено строительство ЦКАД — важнейшего проекта страны и особо важного для данного региона. В Москве продолжает формироваться транспортный каркас скоростных городских автомагистралей, расширяется сеть железнодорожного Московского центрального кольца, а в Московской области открываются новые развязки и путепроводы, — рассказал представитель правительства.

Стремительное развитие транспортной системы способствует социально-экономическому росту региона, приводит слова Хуснуллина сайт правительства России.

1 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 340 земельных участков, площадь которых составляет около 700 гектаров, выделили на строительство дорог в столице за 2021 год. Он отметил, что реконструкция и возведение магистралей — одна из приоритетных задач для города.

Ефимов добавил, что сейчас специалисты строят Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды (ЮВХ и СВХ), проспект Генерала Дорохова, северный дублер Кутузовского проспекта, эстакады на пересечении МКАД с Липецкой улицей и ЮВХ.

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