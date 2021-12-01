Петр Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве

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Планы по благоустройству в городе на данный год выполнены. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 1 декабря.

— Благоустроили, как и планировали, вылетные магистрали: Ленинский проспект на участке от МКАД до улицы Кравченко и Большие Каменщики — Липецкая улица. Закончили обустройство четырех набережных, одной улицы и пяти переулков на острове Балчуг, а также территории у Киевского вокзала, включая две набережные и бульвар, — рассказал заммэра.

В общей сложности, как уточнил он, были благоустроены более пяти тысяч различных объектов. Программу в 2022 году пополнили 3500 объектов, где требуется ремонт асфальтового покрытия, добавил Петр Бирюков. Власти продолжат обустройство ТТК, Ленинского проспекта, МКАД и парка на реке Яузе, приводит слова заместителя мэра РГ.

29 ноября Бирюков рассказал, что столичные коммунальщики завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. По его словам, на сегодняшний день специалисты почти завершили строительно-монтажные работы.

Он напомнил, что после реконструкции на Люберецких очистных сооружениях появится фактически безотходное производство. Образующийся в процессе очистки осадок будет использоваться для переработки заводом по производству удобрений.