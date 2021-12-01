Фото: Скриншот с видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=XBleNfmkScA)

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под творческим псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron) выпустил новый альбом. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Музыкальный альбом получил простое, но интересное название «Красота и уродство». О выходе нового альбома Oxxxymiron сообщил в своем Twitter-аккаунте.

— Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге, — написал Мирон.

12 ноября Оксимирон выпустил «miXXXtape III: Смутное время». В нем были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.

Oxxxymiron — один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы «Вечный жид» и «Горгород» были выпущены в 2011 и 2015 годах и рассматриваются в хип-хоп-сообществе как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.

В 2019 году «Вечерняя Москва» писала, что Oxxxymiron прекратил сотрудничество с лейблом Booking Machine и отказывается от записанных совместно с ним песен. Во время фестиваля Booking Machine Festival в Москве рэпер подчеркнул, что любит и уважает компанию, однако после семилетнего сотрудничества их пути разошлись.