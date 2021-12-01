Старшеклассник умер на итоговом сочинении в Подмосковье

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В одной из школ в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. Медики подозревают отрыв тромба.

— Инцидент произошел в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов, — заявил РИА Новости источник в сфере городского образования.

Сообщается, что на итоговом сочинении в аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считают, что у ученика оторвался тромб.

Отмечается, что на месте работали сотрудники Следственного комитета.

В середине ноября стало известно, что итоговое сочинение (изложение) напишут 1 декабря более 66 тысяч столичных школьников. Помимо допуска к итоговой аттестации, высокие баллы за сочинение будут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вуз.

В этом году были утверждены следующие темы итогового сочинения: «Человек путешествующий: Дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», а также «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

23 ноября Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. Глава СК также высказал надежду на возрождение советской школы образования, которую он назвал лучшей в мире.