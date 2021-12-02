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«Сколько еще таких невест будет!»: Тарзан рассказал об отношениях своего сына

Виктория Храменкова

Общество
«Сколько еще таких невест будет!»: Тарзан рассказал об отношениях своего сына
Фото: instagram/tarzan___official

Стриптизер Сергей Глушко и певица Наташа Королева находятся в счастливых отношениях уже 20 лет. За это время супруги пережили многие события. Также Тарзан никогда не скрывал от жены, что его продолжают интересовать и другие женщины. Певица спокойно принимает этот факт.

— Когда мы с Наташей только начинали встречаться, я у нее прямо спросил: «Ты уверена, что хочешь связать со мной жизнь?». Я понимал, что являюсь довольно эксцентричным персонажем. Она ответила: «Да», — вспоминает артист.

Супруги показывают пример счастливых отношений и своему сыну Архипу. Тарзан признался, что хочет видеть рядом с наследником достойную девушку. Сейчас 19-летний Архип встречается с танцовщицей Мелиссой Фокс. Вероятно, что дело идет к скорой свадьбе, но звездные родители сына уверены, что ему пока что рано думать о создании своей семьи.

— Он подросток, поэтому я бы не относился ко всему этому серьезно. Сколько еще таких невест будет! Если в папку пошел, то очень много. Архип прекрасно знает, что пока он учится, встречаться может сколько угодно, но к чему-то серьезному нужно подходить с умом, — отметил Глушко в интервью для программы «Светская хроника» «Пятого канала».

Сергей очень горд за своего сына. Молодой парень не только учится, но и занимается творчеством. Сам Глушко-старший сейчас ищет новые пути для профессиональной реализации.

В сентябре Наташа Королева рассказала о скандальной измене, о которой узнала вся страна, мужа артистки, стриптизера Сергея Глушко. Королева не смогла сдержать слез, рассказывая о своих переживаниях.

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