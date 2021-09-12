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«Меня сломали»: Королева расплакалась, рассказывая об измене мужа

Юлия Курганова

Общество
«Меня сломали»: Королева расплакалась, рассказывая об измене мужа
Фото: instagram/koroleva__star

Певица Наташа Королева стала очередной гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ. Во время передачи речь зашла о скандальной измене мужа артистки стриптизера Сергея Глушко, о которой узнала вся страна. Королева не смогла сдержать слез, рассказывая о своих переживаниях.

— Я считала, что я очень сильный человек ко всем бурям, ураганам, грозам. Но вот здесь меня сломали. Однако мы поняли, что если потеряем друг друга, то не сможем жить, — сказала певица.

Королева также призналась, что им с супругом пришлось пройти через многое. Она несколько раз беременела, но теряла ребенка.

— Никому не пожелаю пройти через тот ад, через который я прошла. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких, — заявила артистка.

Весной 2021 года звездная пара оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Недавно поклонники Королевой жестко раскритиковали Тарзана. Певица побывала на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. На праздновании она сняла видео со своим супругом. Несмотря на то, что пара выглядит на видео довольно счастливой, подписчики певицы весьма резко отозвались о ее муже.

Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.

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