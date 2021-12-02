«Первый за шесть лет»: новый альбом Oxxxymiron отметился удачным стартом

Оксимирон

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под творческим псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron) в среду, 1 декабря, выпустил новый альбом. Сообщается, что за первый час после релиза на стриминговых сервисах альбом «Красота и уродство» получил миллион прослушиваний.

Новый альбом фанаты ждали с 2015 года, с момента, когда рэпер выпустил «Горгород».

О выходе нового альбома Oxxxymiron сообщил в своем Twitter-аккаунте.

— Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге, — написал Мирон.

В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки.

Отмечается, что перед релизом нового альбома Мирон выпустил сборник своих треков, записанных за семь лет, а также пять видеоклипов.

Oxxxymiron — один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы «Вечный жид» и «Горгород» были выпущены в 2011 и 2015 годах и рассматриваются в хип-хоп-сообществе как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.