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Специалист назвала продукт молодости и красоты

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Еда
Общество
Специалист назвала продукт молодости и красоты
Фото: www.sxc.hu

Профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний необходима для организма человека. Помочь в этом может киви, который является отличным средством. Об этом заявила нутрициолог Анна Дробышева.

— Самое полезное свойство этого фрукта — сжигание жиров, блокирующих артерии, — сообщила специалист.

Также она отметила, что киви необходим для людей с нарушениями липидного обмена. Фрукт обогащен витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому для профилактики авитаминоза он является незаменимым, пишет РИА Новости.

Кроме этого, киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос.

— Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты, — подчеркнула Дробышева.

Нутрициолог добавила, что киви важен для беременных женщин. Он содержит калий, который нужен для нормальной работы сердца матери и малыша, помогает усваиваться железу, уменьшает вероятность запоров.

Однако фрукт нужно исключить из рациона тем людям, которые имеют заболевания желудка в острой стадии, аллергию на цитрусовые, а также людям, склонным к диарее.

В августе нутрициолог Ирина Писарева причислила киви к главным борцам со старением. Также в списке оказались черника, лимон и авокадо.

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