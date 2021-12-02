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Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы продали за 93 миллиона рублей

Виктория Храменкова

Общество
Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы продали за 93 миллиона рублей
Портрет Екатерины Великой

Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы ушло с молотка в британском аукционном доме MacDougall’s. Лот был продан за 951 тысячу фунтов стерлингов, или более чем за 93 миллиона рублей. Это следует из данных о результатах торгов.

Сообщается, что письмо датируется 1787 годом. Его подлинность была подтверждена учеными. В письме императрица рассказывала генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации. Оно стало первым известным документом о прививочной кампании в России.

Отмечается, что Екатерина II была первым человеком в России, кто привился от оспы.

Ранее ожидалось, что стартовая цена лота может достигнуть 117 миллионов рублей.

В понедельник, 29 ноября, в Лондоне стартовал очередной сезон торгов предметами русского искусства. С 2011 года в Лондоне ежегодно весной и осенью проводится неделя российского искусства Russian Art Week.

В середине октября первая книга стихов «Я» поэта Владимира Маяковского, изданная в 1913 году, была продана на аукционе в Москве за 1,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота составила 600 тысяч рублей, но она увеличилась до 1,3 миллиона рублей во время торгов. Кроме того, сборник поэта под названием «Для голоса» был приобретен за рекордные 1,8 миллиона рублей, показав десятикратный рост по сравнению со стартовой ценой.

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