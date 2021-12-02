«Рудковская будет в ярости»: комика Илью Соболева предупредили о возможном суде с продюсером

Илья Соболев

Юморист Илья Соболев может в ближайшее время оказаться в суде из-за своих шуток в адрес сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Гном Гномыча (Александра Плющенко). По крайней мере, в этом уверены подписчики комика.

Недавно Соболев пошутил по поводу тренировочного костюма Плющенко-младшего, на котором была вышита реклама зубной пасты. Соболев оценил предпринимательскую жилку родителей Гном Гномыча, которые умудрились получить выгоду даже из одежды ребенка.

Юморист опубликовал коллаж с фотографией мальчика, в который также поместил свое фото в костюме, полностью состоящем из рекламных объявлений.

— Напиши в комментариях какого бренда не хватает на костюме, — написал комик под публикацией.

Не все комментаторы оценили чувство юмора шоумена. «Ну все. Жди суд с Яной», «Рудковская будет в ярости, это точно» — написали пользователи.

При этом сама Яна Рудковская отреагировала на шутку о своем сыне достаточно сдержанно.

— Илюша, спасибо, наш агент после твоего поста уже продал две рекламные нашивки для спонсоров. Ты в доле, малыш, — написала продюсер в своих Instagram-сторис.

Недавно российскому тренеру по фигурному катанию и экс-фигуристу Евгению Плющенко исполнилось 39 лет. В связи с этим его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась самым трогательным воспоминанием об их семейной жизни. Рудковская познакомилась с фигуристом в Лондоне, именно первую встречу она считает самым приятным воспоминанием.