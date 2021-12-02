Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на проспекте Мира

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Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкции газопровода среднего давления по адресу проспект Мира, владение 211, — говорится в сообщении.

Как уточняется в документе, территория разработки проекта планировки расположена в районах Ростокино, Свиблово и Ярославском районе Москвы. Общая площадь проектируемой территории составляет 5,32 гектара.

Днем ранее, 1 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о выполнении планов на этот год по благоустройству города. В общей сложности, как уточнил он, были благоустроены более пяти тысяч различных объектов. Программу в 2022 году пополнили 3500 объектов, где требуется ремонт асфальтового покрытия, добавил Петр Бирюков. Власти продолжат обустройство ТТК, Ленинского проспекта, МКАД и парка на реке Яузе.