Подмосковье может стать участником пилотного проекта по введению спецналогового режима

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская область может стать одним из регионов России, где протестируют специальный налоговый режим для предприятий. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках пилотного проекта предлагается освободить предприятия с доходом менее 60 миллионов рублей в год и численностью работников не более пяти человек от подачи налоговых деклараций. По словам Брынцалова, налоги будут рассчитываться автоматически, передает РИАМО.

Он подчеркнул, что участники эксперимента не будут платить обязательные страховые взносы, за них это сделает государство.

Данное нововведение позволит снизить финансовые и административные издержки. Особенно это важно для тех, кто только открывает свое дело.

Брынцалов добавил, что в Подмосковье создана эффективная система льгот для бизнеса, всего их насчитывается более двух десятков. Власти региона намерены поддерживать предпринимателей и в дальнейшем создавать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что более 750 тысяч граждан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых.