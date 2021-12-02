Синоптик назвал новый атрибут русской зимы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в этом году.

Согласно его прогнозу, в целом в большинстве субъектов страны будет наблюдаться, скорее, мягкая зима, напоминающая европейскую. Средний температурный режим предположительно будет варьироваться на уровне чуть выше нормы — примерно на пару градусов.

Что касается осадков, их объем тоже будет близок к средним показателям. Исключением станет декабрь. По прогнозам, за первый месяц зимы снега выпадет больше, чем обычно — на 15–20 процентов.

Но устойчивый снежный покров будет держаться не на протяжении целого месяца.

— Зимы у нас вносят основной вклад в тренд глобального потепления. И, к сожалению, таким неотъемлемым атрибутом русской зимы стали периодические оттепели, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

Ранее сообщалось, что около двух сантиметров снега выпало во всех округах Москвы 1 декабря. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства.

Наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЗелАО — около трех сантиметров.